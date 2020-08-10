Можно платить лицом: ПриватБанк запустил первые биометрические терминалы

10 августа, 2020, 13:50

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические терминалы, которые позволяют оплачивать покупки лицом даже при отсутствии карты банка

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом", - говорится в сообщении.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, уже сегодня покупка лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны. К концу года ПриватБанк установит в Украине 7700 биометрических POS-терминалов.

"У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты - в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыл дома телефон", - цитирует пресс-служба слова Васильцева.

В пресс-службе отметили, что для использования серсвиса "оплаты лицом" пользователь должен установить обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица выбранную банковскую карту.

Чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.

По информации ПриватБанка, FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.

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