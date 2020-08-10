Местные выборы: в Сумах ячейки 4 партий объединились для выдвижения единого кандидата в мэры

10 августа, 2020, 17:52

Сумские ячейки политических партий "Европейская Солидарность", "За Украину!", Народный Рух Украины, "Демсокира" объявили об объединении с целью формирования единого списка кандидатов для участия в местных выборах

Об этом сообщает Прямой.

Текст меморандума зачитал председатель Сумской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Вадим Акперов.

"Сумские ячейки политических партий "Европейская Солидарность", "За Украину", "Демократическая сокира", "Народный рух" объявляют об объединении своих усилий с целью формирования единой команды для участия в выборах 2020 года", - отметил Акперов.

Председатель сумской организации Народного Руха Украины Олег Туляков добавил, что НРУ под руководством легендарного Вячеслава Черновола помог украинскому народу в развитии государства.

И.о. председателя Сумского отделения партии "Демократическая Сокира" Ольга Сергиенко отметила, что существует угроза, что будущий состав областного совета может стать пророссийским, поэтому партия поддерживает объединение демократических сил патриотического направления.

Председатель Сумской ячейки партии "За Украину!" Владимир Чепик отметил, что более пяти лет фракции "За Украину!" и "Европейская Солидарность" сотрудничали в городском совете.

"Мы объединились и пойдем на выборы вместе. Кроме того, все наши силы определились с кандидатом на должность городского головы - это Акперов. Соответственно, будет сформирована команда с этим местным лидером. Мы пойдем и дадим надежный отпор бывшим регионалам. Сумы всегда было украинскимй городом, и таким и останутся", - также отметил он.

31 июля об объединении на местных выборах в Запорожье объявили "Демократическая сокира", "Голос" , "Рух" и "Сила людей".