Ливни, град и порывистый ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение

10 августа, 2020, 13:27

10 августа в Киеве прогнозируют грозу и ливни, объявлен "желтый уровень" опасности

Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Над Киевом - грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности", - говорится в сообщении.

Ожидается порывистый ветер 18-24 м/c. Прогнозируют ливни, возможен град.

"Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

Также в Киевавтодоре призвали водителей быть осторожными на дорогах.

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