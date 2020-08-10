Ливни, град и порывистый ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение
10 августа, 2020, 13:27
10 августа в Киеве прогнозируют грозу и ливни, объявлен "желтый уровень" опасности
Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Над Киевом - грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности", - говорится в сообщении.
Ожидается порывистый ветер 18-24 м/c. Прогнозируют ливни, возможен град.
"Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.
Также в Киевавтодоре призвали водителей быть осторожными на дорогах.
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