Лига чемпионов: команды Реброва и Милевского узнали соперников по второму квалификационному раунду

10 августа, 2020, 14:42

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Если венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров и за который выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, победит шведский "Юргорден" и выйдет во второй квалификационный раунд, то встретится с победителем пары "Селтик" - "Рейкьявик".

Белорусское "Динамо" из белорусского Бреста, за которое играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, в первом квалификационном раунде померяется силами с казахстанской "Астаной". Если белорусы окажутся сильнее, то в следующем раунде встретятся с победителем пары "Коннас Куэй" - "Сараево".

Путь чемпионов

"Флориана" (Мальта) / "Клуж" (Румыния) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ки Клаксвик" (Фареры) / "Слован" Братислава (Словакия)

"Селтик" (Шотландия) / "Рейкьявик" (Исландия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Юргорден" (Швеция)

"Флора" (Эстония) / "Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) / "Рига" (Латвия)

"Легия" (Польша) / "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Ирландия) - "Арарат-Армения" (Армения) / "Омония" (Кипр)

"Целье" (Словения) / "Дандолк" (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия) / Куопио (Финляндия)

"Будучность" (Черногория) / "Лудогорец" (Болгария) / "Мидтьюлланд" (Дания)

"Динамо" Брест (Беларусь) / "Астана" (Казахстан) - "Коннас Куэй" (Уэльс) / "Сараево" (Босния и Герцеговина)

«Карабах» (Азербайджан) / "Силекс" (Северная Македония) - "Шериф" (Молдова) / "Фола" (Люксембург)

"Динамо" Тбилиси (Грузия) / "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Европа" (Гибралтар)

Путь представителей лиг:

"Алкмаар" (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)

"ПАОК" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия)

Матчи 2-го квалификационного раунда будут сыграны 25-26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Киевское "Динамо" начнет борьбу в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, "Шахтер" стартует с групповой стадии.

9 августа состоялось жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/2021.