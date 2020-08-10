Лучшим медработником страны стал фельдшер со Львова

10 августа, 2020, 13:30

Андрей Голод получил Орден Святого Пантелеймона в номинации "Лучший врач"

Об этом сообщает Украинское врачебное общество во Львове.

Андрей Голод работает во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Мужчина рассказывает, что работа в карете "скорой" нравилась ему всегда.

"Я понимал, что это мое. Такая работа позволяет постоянно быть в тонусе, поддерживать квалификацию, не дает расслабляться. Она вырабатывает психологическую устойчивость. Может быть и спокойное дежурство, но порой бывают люди с инсультами, пострадавшие в авариях", - говорит Андрей.

Врача мобилизовали в Боевую комендатуру ГНСУ "Шквал". Кроме того, он несколько месяцев проходил службу в АТО.

"Однажды после ночной смены мне принесли повестку о мобилизации Я был фельдшером, призвали по специальности. И из медиков я был там один, организовал медпункт. Были люди с ранениями, но, слава Богу, что все живы. В том медпункте я фактически жил. Поэтому все оружие и все снаряжение лежали сразу возле кровати ", - вспоминает медик.

Победителей определяли еще в четырех категориях: "Лучший медицинский работник", "Новатор здравоохранения", "За достижения в Международном сотрудничестве в здравоохранении" и "Образец служения обществу". Отдельно определили номинантов в номинациях "За заботу и ласку к больному", "За врачебное искусство" и "За научные разработки в медицине". Обязательное требование к номинантам - это возраст до 35 лет.

Глава Украинского врачебного общества во Львове Олег Дуда рассказывает, что сначала проходит конкурс на уровне области. Львовский региональный совет определил победителей: пять в номинации орден и трех - на медаль. Впоследствии они попали на всеукраинский этап.

"Представители Львовской области вошли в семь из восьми номинаций. Далее, перед церемонией состоялось заседание Поважной совета и Андрей Голод победил. Остальные остались номинантами, но они также лучшие медики страны. Львовщина была мощно представлена. Эта награда дает для врача признание и благодарность от общественности .. Хотя в этом году была денежное вознаграждение: к ордену добавляли 50 тыс. грн, а в медали - 25 ", - говорит мужчина.

Олег Дуда говорит, что награды также получили главный врач из села Давыдова, что возле Львова, Ирина Игната, заведующий третьего хирургического отделения клинической больницы скорой помощи Львова Станислав Рачкевич, профессор кафедры лучевой диагностики ЛНМУ Юрий Иванов, главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко , врач-анестезиолог военного госпиталя Роман Дмитришин и медсестра Чернобыльской больницы Кристина Мамчур.

Добавим, что награждают врачей ежегодно. Орден Святого Пантелеймона, который еще называют медицинским "Оскаром", - высшая общественная награда за профессионализм и милосердие. Его цель повышать авторитет профессии.