Коронавирус: в Минздраве отметили, что в течение 9 августа госпитализировали более 200 человек
10 августа, 2020, 10:43
В Министерстве здравоохранения отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше человек, чем в будни
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Еспресо.TV.
"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалось. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр .
Степанов обратил внимание, что госпитализация происходит только тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.
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