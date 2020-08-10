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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Минздраве отметили, что в течение 9 августа госпитализировали более 200 человек

Коронавирус: в Минздраве отметили, что в течение 9 августа госпитализировали более 200 человек


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше человек, чем в будни

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Еспресо.TV.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалось. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр .

Степанов обратил внимание, что госпитализация происходит только тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.

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