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Espreso.tvОбществоКоманда Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста в Беларуси, - СМИ

Команда Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста в Беларуси, - СМИ


фото: reuters
Команда оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста после выборов президента Беларуси

Об этом сообщает РИА Новости.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину пишет, что таким образом в объединенном штабе хотят избежать провокаций.

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - заявила Красулина.

  • Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
  • Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
  • Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка, власти задержали десятки рабочих.
  • По сообщению белорусских СМИ, власти готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику.

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