Команда Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста в Беларуси, - СМИ

10 августа, 2020, 18:11

Команда оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста после выборов президента Беларуси

Об этом сообщает РИА Новости.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину пишет, что таким образом в объединенном штабе хотят избежать провокаций.

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - заявила Красулина.

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