Хроническая усталость, потеря памяти: ученые назвали возможные последствия COVID-19
Об этом говорится в новой статье доцента психологии Мичиганского университета Натальи С. Тронсон, сообщает Укринформ.
Проанализировав данные о симптомах и воздействии на здоровье пациентов, перенесших COVID-19, исследовательница пришла к выводу, что эта болезнь может быть очень опасной для работы мозга человека.
Кроме очевидных симптомов, вроде потери обоняния, которые появляются во время заражения, ученые выделяют долгосрочные последствия в виде синдрома хронической усталости, а также синдрома Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).
Тронсон считает, что изменения после COVID-19 могут быть вызваны воздействием вируса на ткани мозга, а также заражения эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы.
По ее словам, коронавирус может нарушать работу клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалении.
Из-за массового выброса сигналов о воспалении при COVID-19 может повышаться риск снижения когнитивных функций и развития различных состояний деменции, учитывая болезнь Альцгеймера в течение старения организма.
Исследовательница убеждена, что COVID-19 "будет влиять на здоровье и благополучие людей еще долго после того, как пандемия закончится".
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