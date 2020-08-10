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Espreso.tvСпортФутболист "Зари" может продолжить карьеру в чемпионате Румынии

Футболист "Зари" может продолжить карьеру в чемпионате Румынии


фото: Getty Images
Защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна попал в сферу интересов румынской "Университати"

Об этом сообщает Prosport.ro.

Румынский клуб уже начал переговоры с руководством луганской "Зари" и запросил трансферную стоимость игрока. Контракт немца с украинским клубом действует до 2021 года.

В прошлом сезоне 22-летний Абу Ханна провел 28 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость центрального защитника составляет 625 тыс. евро.

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