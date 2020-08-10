Фестивалю устного рассказа "Озерцо" удалось вернуть голоса в исчезающее село на Прикарпатье

10 августа, 2020, 16:47

Недавно в селе Озерцо, в Галицком районе на Прикарпатье, состоялся одноименный фестиваль. Благодаря хорошей организации, колоритному оформлению территории и использованию местного диалекта он сумел придать новый импульс в затихающую жизнь села и вдохновить его бывших жителей к возрождению своей малой родины

Больше об идее фестиваля, звездное жюри во главе с Юрием Андруховичем и день без связи и интернета рассказал его инициатор, эксперт по развитию громад, организатор культурных и общественных мероприятий Левко Довган специально для "Еспресо.Захид".

Как возникла идея проведения такого необычного фестиваля?

Такие фестивали довольно распространены в Европе и мире. Обычно они являются частями каких-то крупных мероприятий: литературных или музыкальных. А здесь мы решили рискнуть и сделать такой отдельный фестиваль устного повествования. Идея вызревала с февраля.

Почему выбрали именно эту локацию - небольшое село Озерцо на границе Ивано-Франковской и Тернопольской областей?

Это был эксперимент и попытка поуйти с фестивалем, который предполагает рассказ историй, живое общение, в место, где людей уже почти не осталось. Мы выбрали село, которое практически вымирает, где осталось очень мало тех, кто постоянно живет там. Мы хотели в первую очередь показать, что такие локации очень интересны как место проведения массовых культурных мероприятий. Дополнительную аттракцию для современных людей придавало то, что там фактически не было покрытия мобильных операторов, поэтому - отсутствует связь и интернет. И этои побудило к тому, что люди должны общаться вживую. Поэтому историй было очень много, как на сцене, так и вне ее.

Дополнительным стимулом выбора локации стала и поддержка местной власти: Галицкой районного и Кинчакивского сельского советов. Также отдела культуры Галицкой райадминистрации. Они очень помогли нам и хорошо сработали организационно: установили сцену и набрали группу волонтеров; обеспечили охрану и медицинских работников; перекусы и подъезд участников; довели свет и интернет. И, за что мы им особенно благодарны - помогли восстановит один из домов села с сохранением аутентичности. Там размещалось жюри и, можно сказать, штаб Фестиваля.

Как вам удалось собрать такое представительное жюри и как разрабатывали концепцию мероприятия?

Еще перед мероприятием мы предложили возглавить жюри известному писателю Юрию Андруховичу. Он согласился. Также в нем работали писатель и литературный критик Александр Бойченко и Ростислав Держипильский - директор-художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Что касается формата мероприятия, то его мы избирали, консультируясь с председателем и членами жюри. Участвовать мог каждый, но он должен был подать видео со своим выступлением, своим рассказом. Дальше уже жюри выбирало тех, у кого это получалось интересно и качественно. Истории могли быть любые. Хотя в начале мы думали ввести три номинации: страшный рассказ, смешной и любовный. Но, учитывая малое количество участников, мы так не делили. Так оценивали, насколько интересна и структурирована история и то, как участник смог ее передать: тембр голоса, интонации, мимика и жесты...

Несмотря на очень необычное содержание фестиваля, сколько было участников и кто признан победителями?

Отмечу, что участников было немного. Но мы понимали условия, в которых стартуем и тот факт, что это первый шаг, ведь хотим сделать фестиваль ежегодным. Для участия свои рассказы направило 16 человек. Из них на конкурс жюри выбрало восемь, и одному участнику, к сожалению, не удалось приехать из Киева.

Победила история Катерины Гладкой из Киева. Она очень многослойная и в ней, в частности, говорится о Герое Украины Василии Слепаке. Также жюри решило присудить еще и специальный приз, который получила Ярина Квасний - студентка, учится в "Могилянке", но родом из Галицкого района.

Еще был приз зрительских симпатий. Его получила Ульяна Запухляк. Она живет в Ивано-Франковске, но ее мать родом из Озерка. Поэтому ее рассказ, конечно же, был связан с детством в этом селе. Он был веселый, с использованием местного диалекта, очень подкупал и был органичным.

Интересно, сколько зрителей было присутствовать в этом достаточно удаленном от цивилизации месте, и как фестиваль повлиял на жителей села?

Наш фестиваль посетили около 300 зрителей. Местная телекомпания вела прямую трансляцию и затем выставила запись всей конкурсной программы. Видео уже имеет более тысячи просмотров на YouTube.

Мы сознательно не делали слишком большую огласку, учитывая карантинные мероприятия. И отмечу, все требования МЗ были соблюдены. Хоть это было и трудно, несмотря на то, что погода была хорошей и все происходило на свежем воздухе.

Кстати, хочу отметить, что само мероприятие создало определенную "добавленную стоимость". Конечно, значительная часть зрителей - это жители Озерка, нынешние или бывшие, их родственники или жители соседних сел. Мы решили немного стилистически украсить зону проведения мероприятия и использовать фото для этого. Люди приносили фотографии из своих старых альбомов, мы их увеличивали, распечатывали и размещали в различных точках всей территории и на сцене. Так получилась еще одна история - этого села в фото. То есть мы попытались вернуть человеческие голоса и воскресить память об Озерце.

Очень радует, что среди нынешних жителей и людей, ведущих род из этого села, уже рождаются собственные инициативы, в частности желание издать альбом фотографий и рассказов о своей малой родине.

Также мы получили немало откликов от людей, родом из Озерка, которые сейчас живут на Западе, в диаспоре. Одна уроженка села, которая очень хорошо его знает, даже приехала из-за границы и провела для гостей фестиваля импровизированную экскурсию. Показала, где что было: библиотека, школа, церковь, магазин...

Будет ли фестиваль регулярным, и сохранится ли локация?

Да, мы намерены проводить его ежегодно в Озерке. По дате, то тоже определили, что это будет либо последняя пятница июля, либо первая пятница августа.