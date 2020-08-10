Должны привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры и борьбы с контрабандой, - Криклий

10 августа, 2020, 20:21

Министерство инфраструктуры Украины планирует привлекать современные спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры и для борьбы с контрабандой по морю, незаконной добычей природных ресурсов

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Украины Владимиром Усовым, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы будем заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, призванные защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предупреждать добыча песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", - отметил Криклий.

Он отметил, что современные спутниковые сервисы позволяют контролировать также состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство.

Министр инфраструктуры отметил, что заинтересован в сотрудничестве с Государственным космическим агентством, и отметил, что использование современных спутниковых сервисов будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме того, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.

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