 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: под Офисом генпрокурора состоялась акция в поддержку подозреваемых Антоненко и Кузьменко

Дело Шеремета: под Офисом генпрокурора состоялась акция в поддержку подозреваемых Антоненко и Кузьменко

Под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты развернули плакат "Хватит лжи!" перед Офисом.

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя акцию, подчеркнул, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.

"Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать