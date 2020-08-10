Дело Шеремета: под Офисом генпрокурора состоялась акция в поддержку подозреваемых Антоненко и Кузьменко

10 августа, 2020, 22:35

Под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты развернули плакат "Хватит лжи!" перед Офисом.

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя акцию, подчеркнул, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.

"Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - отметил он.