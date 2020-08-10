Бизнес раскритиковал инициативу повышения штрафов за нарушение масочного режима в общественных заведениях

10 августа, 2020, 13:35

Европейская бизнес ассоциация выступила против законодательных инициатив по усилению ответственности общественных заведений за нарушение посетителями масочного режима

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По информации пресс-службы, в Верховной Раде были зарегистрированы две законодательные инициативы, призванные усилить ответственность заведений за нарушение масочного режима посетителями. В частности, речь идет о законопроектах №3890 и 3891, которые, по мнению ЕБА, устанавливают избыточное ответственность бизнеса и вводят обременительные штрафы за действия посетителей.

"Ассоциация полностью поддерживает действия органов государственной власти, направленные на предотвращение и противодействие распространению коронавируса на территории Украины, однако считают, что нормы вышеуказанных документов нарушают принцип справедливости, значительно отягощают деятельность бизнеса и, к тому же, содержат ряд терминологических неточностей, которые могут быть двояко трактованы контролирующими органами ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что проект закона №3890, в частности, предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер по пребыванию посетителей без масок, а также их допуск в такие места.

"А это представители компаний отмечают, что учреждения организуют контроль за наличием маски у посетителя на входе в помещение, однако обеспечить наблюдение в течение всего времени пребывания человека в помещении довольно сложно, поскольку необходимо привлекать дополнительный ресурс .. Впрочем, за такое нарушение предлагается взимать штраф от 3400 грн до 5100 грн за одного посетителя, который нарушает правила ", - подчеркнули в ассоциации.

В то же время, в действующем законодательстве уже предусмотрен штраф для должностных лиц таких заведений, поэтому установка дополнительного взыскания является нелогичным и создает финансовое бремя для бизнеса. К тому же, большая разница в размерах штрафа, который предлагается накладывать на бизнес, и штраф для физического лица, которое сняло маску (170-255 грн), создает пространство для недобросовестной конкуренции.

"Например, появляется риск умышленного направления к конкуренту лица, которое снимет маску в его помещении", - пояснили в ассоциации.

По словам руководителя FMCG направлении ЕБА Кристины Линиченко, внедрение жестких штрафов для бизнеса финансово обременит и без того экономически пострадавший за время карантина бизнес.

"К тому же, мы считаем несправедливыми такие санкции к компаниям в то время как даже публичные лица не всегда придерживаются масочного режима. Правила должны быть равными для всех", - цитирует пресс служба слова Линиченко.

Таким образом, ассоциация предлагает закрепить за бизнесом только обязанность предупредить посетителя, который пытается войти в общественное место или транспорта без маски, о необходимости ее одеть, а также не вводить штрафы для бизнеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb