 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБелорусская ночь протестов: 120 задержанных по стране, 4 в реанимации

Белорусская ночь протестов: 120 задержанных по стране, 4 в реанимации

По данным правозащитного центра "Весна", уже известно о как минимум 120 задержанных силовиками участников протестов в разных частях Беларуси

Об этом сообщается на телеграмм-канале центра , передает Еспресо.TV .

Со списками можно ознакомиться здесь или здесь .

Читайте также: С флагами против водометов, "космонавтов" и слезоточивого газа. Фотохроника из Минска

Четыре человека получили настолько серьезные травмы, сейчас они находятся в реанимации, сообщает блог Nexta_live , у которого 517 тыс. Подписчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать