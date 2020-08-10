Белорусская ночь протестов: 120 задержанных по стране, 4 в реанимации

10 августа, 2020, 03:21

По данным правозащитного центра "Весна", уже известно о как минимум 120 задержанных силовиками участников протестов в разных частях Беларуси

Об этом сообщается на телеграмм-канале центра , передает Еспресо.TV .

Со списками можно ознакомиться здесь или здесь .

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Четыре человека получили настолько серьезные травмы, сейчас они находятся в реанимации, сообщает блог Nexta_live , у которого 517 тыс. Подписчиков.

Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, которое продолжается с 1994 года, в основных городах Белоруссии начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .

Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.

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