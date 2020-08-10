Антирекорд COVID-19 в аннексированном Крыму: обнаружили почти 50 новых случаев за сутки
10 августа, 2020, 11:25
За воскресенье, 9 августа, на оккупированном полуострове обнаружили 48 случаев COVID-19
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, передают российские СМИ.
"17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированных случаях, три - при скрининге здоровых лиц", - отметил Аксенов.
Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрировано 5 августа - 39 инфицированных.
Т.н. "Минздрав Крыма" объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на его сайте, нужны медики "любой специальности".
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