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Espreso.tvОбществоАнтирекорд COVID-19 в аннексированном Крыму: обнаружили почти 50 новых случаев за сутки

Антирекорд COVID-19 в аннексированном Крыму: обнаружили почти 50 новых случаев за сутки


фото: reuters
За воскресенье, 9 августа, на оккупированном полуострове обнаружили 48 случаев COVID-19

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, передают российские СМИ.

"17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированных случаях, три - при скрининге здоровых лиц", - отметил Аксенов.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрировано 5 августа - 39 инфицированных.

Т.н. "Минздрав Крыма" объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на его сайте, нужны медики "любой специальности".

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