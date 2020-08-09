Из-за поджога многоэтажки в Чехии погибли 11 человек, из них - 3 детей
Как сообщил прессекретар пожарных Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа, где началось возгорание. Еще пять человек разбились, выпрыгнув из окон квартиры на 12-м этаже. Среди жертв - трое детей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Прага .
Как сообщил заместитель городского головы Богумин Игорь Брузл, панельный дом находится в собственности города.
Гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрака заявил, что причиной пожара стал поджог.
Председатель краевой полиции Томаш Кужель сообщил, что задержан один подозреваемый. Для расследования обстоятельств случившегося в город прибудет команда специалистов из Праги.
Миинстр внутренних дел Чехии Ян Гамчек дал информацию, что во время тушения тяжелые ранения получил один из пожарных. В общем пострадали двое пожарных и один полицейский.
По количеству жертв пожар в Богумин стала трагической в Чехии с 1990 года.
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