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Espreso.tvОбществоИз-за подозрительного предмета полиция перекрыла движение возле столичного Южного вокзала

Из-за подозрительного предмета полиция перекрыла движение возле столичного Южного вокзала

Около 12:00 в воскресенье, 9 августа 2020 года, поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы в Киеве

Об этом несколько минут назад сообщила Патрульная полиция Киева, информирует Еспресо.TV .

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта", - говорится на странице столичных патрульных в Facebook.

Это рядом с железнодорожным вокзалом "Киев-Южный".

На месте происшествия работают взрывотехники.

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