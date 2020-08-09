Из-за подозрительного предмета полиция перекрыла движение возле столичного Южного вокзала
9 августа, 2020, 11:57
Около 12:00 в воскресенье, 9 августа 2020 года, поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы в Киеве
Об этом несколько минут назад сообщила Патрульная полиция Киева, информирует Еспресо.TV .
"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта", - говорится на странице столичных патрульных в Facebook.
Это рядом с железнодорожным вокзалом "Киев-Южный".
На месте происшествия работают взрывотехники.
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