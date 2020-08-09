Выборы в Беларуси: в Минске силовики начали массово задерживать демонстрантов

9 августа, 2020, 22:08

В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах

Об этом сообщает TUT.BY в telegram.

В Минске несколько сотен человек вышли на проезжую часть проспекта Победителей. Одна группа - в районе Дворца спорта, вторая - на перекрестке с улицей Мельникайте. Сотрудники ГАИ пытались оттеснить прохожих на тротуар.

После этого на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.

Люди кричат: "Иди!", "Наш дом - Беларусь!".

Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.

Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"

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