Выборы в Беларуси: в Минске силовики начали массово задерживать демонстрантов
9 августа, 2020, 22:08
В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах
Об этом сообщает TUT.BY в telegram.
В Минске несколько сотен человек вышли на проезжую часть проспекта Победителей. Одна группа - в районе Дворца спорта, вторая - на перекрестке с улицей Мельникайте. Сотрудники ГАИ пытались оттеснить прохожих на тротуар.
После этого на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.
Люди кричат: "Иди!", "Наш дом - Беларусь!".
- Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.
- Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"
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