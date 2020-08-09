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Espreso.tvМирВыборы в Беларуси: силовики применили против митингующих светошумовые гранаты, есть раненые

Выборы в Беларуси: силовики применили против митингующих светошумовые гранаты, есть раненые


фото: twitter
В Минске силовики применили против митингующих, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах, светошумовые гранаты

Об этом сообщает TUT.BY в twitter.

Отмечается, что милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови.

Ранее сообщалось, что на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.

 

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