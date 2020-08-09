Выборы в Беларуси: силовики применили против митингующих светошумовые гранаты, есть раненые
9 августа, 2020, 23:02
В Минске силовики применили против митингующих, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах, светошумовые гранаты
Об этом сообщает TUT.BY в twitter.
Отмечается, что милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Ранее сообщалось, что на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.
В районе проспекта Победителей в Минске использовал светошумовые гранаты. pic.twitter.com/qbHIestR4x- TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Вот что происходит в Минске на Немиги сегодня вечером. pic.twitter.com/wO0gmDzpJo- TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
- Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.
- Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"
- В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах
- В столице Беларуси начались столкновения протестующих с силовиками, которые пытались задержать демонстрантов.
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