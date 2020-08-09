Выборы в Беларуси: силовики применили против митингующих светошумовые гранаты, есть раненые

9 августа, 2020, 23:02

В Минске силовики применили против митингующих, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах, светошумовые гранаты

Об этом сообщает TUT.BY в twitter.

Отмечается, что милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови.

Ранее сообщалось, что на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.

В районе проспекта Победителей в Минске использовал светошумовые гранаты. pic.twitter.com/qbHIestR4x - TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Вот что происходит в Минске на Немиги сегодня вечером. pic.twitter.com/wO0gmDzpJo - TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.

Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"

В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах

В столице Беларуси начались столкновения протестующих с силовиками, которые пытались задержать демонстрантов.

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