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Espreso.tvМирВыборы в Беларуси: появилось видео столкновений протестующих с ОМОНом в Минске

Выборы в Беларуси: появилось видео столкновений протестующих с ОМОНом в Минске


фото: TUT.BY
В Минске начались столкновения протестующих с силовиками, которые пытались задержать демонстрантов

Об этом сообщает TUT.BY в telegram.

На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.

Окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.

  • Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.
  • Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"
  • В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах

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