 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львовской и Черновицкой областях загружены более 50% "коронавирусных" коек

Во Львовской и Черновицкой областях загружены более 50% "коронавирусных" коек

Минздрав не рекомендует ослаблять карантин в этих областях

По состоянию на 9 августа в двух областях Украины загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 превышает 50%. Речь идет о Львовской и Черновицкой областях, где эти показатели равны соответственно 51,21% и 52,73%, передает "Еспресо.Захид" со ссылкой на данные Минздрава.
null

Минздрав не рекомендует ослаблять карантин в этих областях. Также, по данным МЗ, переход к следующему этапу карантина невозможен в Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, а также Киевской, Одесской, Харьковской областях и в г. Киев.

Напомним, по Украине за сутки добавилось еще 1 199 человек, инфицированных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге заявил, что по сравнению с июнем заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в 2,5 раза.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать