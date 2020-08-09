Во Львовской и Черновицкой областях загружены более 50% "коронавирусных" коек

9 августа, 2020, 18:07

Минздрав не рекомендует ослаблять карантин в этих областях

По состоянию на 9 августа в двух областях Украины загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 превышает 50%. Речь идет о Львовской и Черновицкой областях, где эти показатели равны соответственно 51,21% и 52,73%, передает "Еспресо.Захид" со ссылкой на данные Минздрава.



Минздрав не рекомендует ослаблять карантин в этих областях. Также, по данным МЗ, переход к следующему этапу карантина невозможен в Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, а также Киевской, Одесской, Харьковской областях и в г. Киев.

Напомним, по Украине за сутки добавилось еще 1 199 человек, инфицированных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге заявил, что по сравнению с июнем заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в 2,5 раза.