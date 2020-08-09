Во Львове разрабатывают мобильное приложение с украинской классикой

9 августа, 2020, 17:56

Первая публичная презентация состоится в октябре

При поддержке Украинского культурного фонда во Львове активно разрабатывают первое в Украине музыкальное мобильное приложение с украинской классической музыкой. Создатели - музыкальная агентство Collegium Management совместно с Львовским органным залом (в частности в особе Ивана Остаповича, Тараса Демка и Владимира Ольшанского) - имеют целью собрать самые лучшие и интересные образцы забытой украинской классики и сделать их доступными слушателям как в Украине, так и за рубежом. Интересно, что слушать профессиональные записи украинской классики и узнавать больше об украинских композиторах в нем можно будет бесплатно.

Как рассказал "Еспресо.Захид" директор музыкального агентства Collegium Management, содиректор Львовского органного зала Тарас Демко, в прошлом году он с единомышленниками реализовали проект продвижения украинской классической музыки Ukrainian Live, привлекая к нему ярких музыкантов и составив концертную программу из неизвестных произведений выдающихся украинских композиторов, которые по тем или иным причинам оказались забытыми. Тур охватил 13 городов Украины - Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Ривне, Киев, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днипро, Кропивницкий и Одессу - и имел успех.





"Нам стало жаль это бросать, - вспоминает Тарас Демко, - тем более, что систематически работаем над созданием профессиональных записей и организацией концертов (в частности украинской классики) уже около десяти лет. Есть около ста уникальных записей и куча друзей, знакомых и партнеров, которые нас в этом активно поддерживают. Поэтому родилась идея создать такое приложение. Дело в том, что в Украине нет платформы, которая давала бы возможность эту классику целенаправленно слушать и одновременно получать подробную и структурированную информацию по теме. Формат YouTube или Spotify - немного не то, поэтому решили создать собственное - украинское - место для медитации: Ukrainian Live Classic - очень современное и удобное в использовании".

Большую консультационную помощь создателям Ukrainian Live Classic предоставляет их партнер - Галицкое музыкальное общество. Именно по его совету приложение будет предлагать в постижении жанров и стилей украинской музыки обратить внимание, например, на украинский сентиментализм, о котором в мире мало кто знает. Впрочем, как и на другие вещи. Скажем, приложение предложит иное исполнение Михаила Вербицкого, чем все привыкли.

Публичная презентация проекта UL Classic запланирована на 15 октября. На ней впервые исполнят симфонию №1 первой украинской профессиональной женщины-композитора Стефании Туркевич (20-30-е годы ХХ века) Как обещают организаторы, на следующий день после получения записи он появится в приложении.

Интересно, что организаторы объявили сбор профессиональных записей неизвестной украинской классики также среди исполнителей. Уже откликнулись Львовская национальная филармония, хоровые капеллы "Думка" и "Дударик", другие. Как интересно и то, что профессиональные записи будут выкладываться в приложение с соблюдением всех авторских прав.

"Мы хотим показать, - говорит Тарас Демко, - что украинская классика может задавать тон. Что с качественной и во многом неожиданной музыкой и жить интереснее и легче. Что классика без рамок - это истинное наслаждение и драйв".