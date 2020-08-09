Во Львове активисты требуют построить приют для животных

9 августа, 2020, 17:44

Под городским советом на акцию протеста вышли зоозащитники

Сегодня, 9 августа, во Львове около полусотни активистов под Ратушей требовали открыть приют для животных. Городские чиновники уверяют: проектно-сметная работа для создания приюта находится на редактировании. Однако зоозащитники уверены, что власть специально затягивает процесс.

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Месяц назад зоозащитники уже выходили под двери львовской мэрии с требованием открыть приют для животных.

"Мы встретились с заместителем мэра Ириной Маруняк и с начальником жилищного департамента Владиславом Ивановым. Но мы стоим на своем, а они на своем. Говорим, что в первую очередь нам нужен приют, на котором будет работать груминг, стерилизационный центр и все остальное для животных. Они видят все иначе. То есть, что у нас не может быть приюта. Это будет муниципальный центр, с грумингом и крематорием. Мы не согласны и будем выходить на акции до тех пор, пока не будет приюта", говорит организатор акции, председатель ОО "Экопрогресс" Устина Бойко.

Девушка отмечает, что когда волонтеры подбирают искалеченноею животное, то не могут его отдать в коммунальное предприятие "Лев", поскольку там стерилизационный центр. Поэтому активисты хотят, чтобы было место, куда можно привезти животное, где его вылечат и смогут пристроить.

"Во Львове есть "Дом спасенных животных". Это очень здорово, но там разные животные. А отдельно для собак и котов мало места. Если есть выделенная территория на Шевченко, 366а с 2012 года, то эти деньги должны пойти на приют, а не кому-то в карман ", добавляет организатор.

Участники акции провозглашают лозунги, которые подхватывают активисты: "Притулок Львову! Львів дружній до тварин! Притулок —необхідність, що демонструє твою гідність! Ганьба красти у тварин!"

Организатор Владимир Мищенчук утверждает, что власти города сознательно затягивают процесс. На информационные запросы зоозащитников дают один и тот же ответ: проектно-сметная документация на редактировании. Владимир отмечает, что приют - не вопрос сегодняшнего дня. В цивилизованном городе такое учреждение является необходимостью. Собаки не могут жить без людей: когда животное выбрасывают, то оно умирает от болезней и голода.

Акция длилась около часа. Зоозащитница и общественная активистка Ирина Юзик отмечает, что время для митинга не совсем удачное, поскольку в Ратуше никого нет. Она предложила прийти на следующую сессию городского совета и там напомнить о приюте.

В то же время накануне акции Владислав Иванов, и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры, сообщил, что сейчас в городе работает рабочая группа, которая должна решить проблемы, связанные с бездомными животными. Первая задача - правильная корректировка проектно-сметной документации 2012 года.

"Проектирование объекта "Муниципальный приют для бездомных животных в г. Львове" осуществлялось в течение 2012-2014 годов. В настоящее время разработанный проект устарел и не отвечает современным вызовам, а спроектированный приют предусматривает недостаточно гуманное обращение с четвероногими. Это противоречит ценностям громады города по обращению с животными. Поэтому изготовленный ранее проект находится на корректировке.

Мы хотим создать не просто место для пожизненного содержания четвероногих, а Муниципальный центр для животных, основной целью которого будет социализация, реабилитация, пристраивание в любящие семьи, и который будет заниматься пропагандой гуманного обращения с животными среди львовян", - отметил он.