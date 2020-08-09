Во Франковске открыли 13-ю Международную биеннале художественного текстиля

9 августа, 2020, 15:12

В ней принимают участие 103 художника из 31 страны

Об этом сообщает Еспресо.Захид .

В Ивано-Франковске открылась 13-я Международная биеннале художественного текстиля "Скифия". На выставочных площадках - в залах Союза художников и краеведческого музея - представлено 114 работ 103 художников из 31 страны мира. В частности, из Франции, Италии, Нидерландов, Тайваня, Перу, Австрии, Мексики и других. Это уже второй раз (из-за переезда ее инициаторов на эти территории) такое событие происходит во Франковске. Ранее она собирала создателей художественного текстиля в Херсоне.

Как рассказал "Еспресо.Захид" соорганизатор, директор Ивано-Франковского Центра современного искусства Андрей Шнайдер, первая "Скифия" состоялась еще в 1996 году. Сам художник, уроженец Львова, в прошлом выпускник Львовской национальной академии искусств (тогда еще Львовского государственного института прикладного и декоративного искусства), не признает над собой никаких творческих диктатов. Следовательно, "Скифия" изначально не бралась создателям что-то диктовать идеологически, а полагалась на их художественные вкусы и интересы. "К нам на биеннале всегда приезжало много художников из-за границы, - говорит Андрей Шнайдер. - Ехали сюда как на неизведанную землю с уникальными традициями и культурой. Кто был хоть раз, обязательно хотел приехать еще раз. Большую и мощную группу зарубежных художников мы ожидали и в этом году, но "карантинные" проблемы с пересечением границы и боязнь самого вируса помешали. Эффектная и необычная работа британского художника Стюарта Келли "Я и моя тень", которую мы вынесли на афишу тринадцатой "Скифии", в какой-то степени оказалась пророческой - безголовье, только чье - отдельного человека или общества в целом?"

Интересно, что Львов на этой выставке презентовали трое известных львовских художников - Ольга Парута-Витрук, Наталья Шимин и Оксана Рыботыцкая. Собственно, эти художницы неоднократно становились участниками "Скифии" и раньше, еще когда событие происходило в Херсоне. Сами многолетние организаторы биеннале и триеннале художественного текстиля (в частности в Киеве) эти художницы всегда имеют что-то творчески интересное сказать другим.

"Очень жаль, что не получилось лично попасть на открытие, - делится впечатлениями с "Еспресо.Захид" одна из участниц биеннале, председатель секции текстиля Львовского национального союза художников Украины Ольга Парута-Витрук. - Потому что на этом событии всегда есть что узнать. Художественный текстиль - искусство особое, не каждый готов и может в нем работать. Действительно искренне рады, что кроме традиционных встреч художников-текстильщиков во Львове, имеем теперь еще такие встречи во Франковске".

Примечательно, что именно сегодня - 9 августа - организаторы получили для экспозиции еще два произведения, которые потерялись где-то на почте - из Великобритании и Нидерландов. К слову, таких, которые пришлось заменять в экспозиции их фотографиями, пока не найдутся оригиналы (почта во времена пандемии работала с большими перебоями или не работала вообще не только у нас, но и в мире) еще есть. И как признался Андрей Шнайдер, поиск этих работ - самый изнурительный момент в организации "Скифии" в этом году.

Как стоит внимания и то, что уже в следующем году в Ивано-Франковске организаторы "Скифии" - Андрей Шнайдер и Людмила Егорова - представят еще одно не менее интересное международное событие - биеннале художественного текстиля малых форм.

Ярина Коваль

Фото из архива Андрея Шнайдера

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