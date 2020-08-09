Вблизи Павлограда произошло массовое отравление на выпускном

9 августа, 2020, 11:46

Массовое отравление произошло в селе Вязовок, неподалеку от Павлограда, что в Днепропетровской области

Одиннадцатиклассники прощались со школой. Гуляли в местном кафе. Вероятно, там и отравиться. На празднике было более 20 человек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 34 канал (Днепр).

Праздник устроили в местном кафе. На пиру было 8 детей и 16 взрослых.

Первые симптомы отравления все почувствовали на следующий день. Тяжело больных госпитализировали в Новомосковской районной больницы. Сейчас там под капельницами находятся шесть взрослых и трое детей.

"Госпитализированы в состоянии средней тяжести, но с проявлениями кишечной инфекции. С проявлениями острого гастроэнтероколита. Температура до 39 градусов. На время госпитализации им было плохо, сейчас их состояние улучшилось. Не вызывает сомнений никаких, что это острое отравление связано с едой" , - говорит медицинский директор Новомосковской ЦРБ Сергей Шулык.

Общаться с журналистами пациенты отказались. События того вечера передала директор местной школы. На празднике она не была, но говорит, село в них небольшой, поэтому слухи распространяются быстро.

"Пищевое отравление вызвано было, возможно, палочкой ботулизма, а возможно сальмонеллезом, потому что с их слов был салат оливье. А возможно что-то заражено в мясе. Были и отбивные, и котлеты, говорили, перец фаршированный", - отмечает директор школы Валентина Ольховая.

Сейчас местное кафе закрыто. Заведение проверяется. В лабораторию прислали смывы с поверхностей и воду.

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