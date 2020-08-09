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Espreso.tvОбществоВблизи Коростеня фура протаранила маршрутку. Есть жертвы

Вблизи Коростеня фура протаранила маршрутку. Есть жертвы

На расположенном в Житомирской области участке автодороги "Киев - Ковель" вечером в субботу, 8 августа 2020 года, грузовик столкнулся с маршрутным такси, в результате чего погибли четыре человека

ДТП произошло около 17:00 часов на выезде из села Грозное Коростенского района, передает Еспресо.TV .

По предварительной информации правоохранителей, произошло лобовое столкновение.

Фура "Манчестер" выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси "Фольксваген Крафтер", которое ехало из Киева до поселка Стоянка.

В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров.

Водитель грузовика, 64-летний житель города Запорожье, получил травмы.

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