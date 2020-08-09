Вблизи Коростеня фура протаранила маршрутку. Есть жертвы
9 августа, 2020, 08:15
На расположенном в Житомирской области участке автодороги "Киев - Ковель" вечером в субботу, 8 августа 2020 года, грузовик столкнулся с маршрутным такси, в результате чего погибли четыре человека
ДТП произошло около 17:00 часов на выезде из села Грозное Коростенского района, передает Еспресо.TV .
По предварительной информации правоохранителей, произошло лобовое столкновение.
Фура "Манчестер" выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси "Фольксваген Крафтер", которое ехало из Киева до поселка Стоянка.
В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров.
Водитель грузовика, 64-летний житель города Запорожье, получил травмы.
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