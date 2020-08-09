В Южном половина экипажа одного из судов заболела COVID-19

9 августа, 2020, 17:50

В Южном на Одесчине половина экипажа сухогруза под греческим флагом заболела коронавирусом

Об этом сообщает "Думская" .

Как рассказал директор лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников, судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ.

Санитарно-эпидемическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр. При тестировании у 11 моряков обнаружили COVID-19.

Сейчас судно пришвартовано у карантинного причала. Решается вопрос о госпитализации больных и обследовании здоровых людей, которые, возможно, уже переболели коронавирус.

По информации "Думской", моряки застрахованы, поэтому будут помещены в одно из лечебных учреждений города.

После тщательной дезинфекции судна на него должен прибыть сменный экипаж.

11 июля стало известно, что на украинском судне "София" большинство членов экипажа заболели коронавирусом.

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