В ВСУ обнаружили 11 новых случаев COVID-19, один человек умер
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командование медицинских сил ВСУ, передает Еспресо.TV .
"По состоянию на 9 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечают военные.
Один человек, находившийся на лечении, утром умерла. Зафиксирован летальный случай в Житомирской области. Работница ВСУ с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояние 2 августа была госпитализирована в больницу №1 города Житомир, а с 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла женщина утром 9 августа.
В ВСУ сообщили, что всего за время пандемии выздоровела 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 172 человека.
Напомним, за последние сутки 1199 украинцев заразилось коронавирусом, 317 выздоровели .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-