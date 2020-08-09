В ВСУ обнаружили 11 новых случаев COVID-19, один человек умер

9 августа, 2020, 12:39

За последние сутки в подразделениях Вооруженных Сил Украины зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек умер

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командование медицинских сил ВСУ, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на 9 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечают военные.

Один человек, находившийся на лечении, утром умерла. Зафиксирован летальный случай в Житомирской области. Работница ВСУ с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояние 2 августа была госпитализирована в больницу №1 города Житомир, а с 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла женщина утром 9 августа.

В ВСУ сообщили, что всего за время пандемии выздоровела 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 172 человека.

Напомним, за последние сутки 1199 украинцев заразилось коронавирусом, 317 выздоровели .

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