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Espreso.tvМирВ отдельных частях Парижа внедрено обязательное ношение маски

В отдельных частях Парижа внедрено обязательное ношение маски


фото: france24.com
Начиная с понедельника, 10 августа 2020 года, жителям и гостям французской столицы, а также столичного региона Иль-де-Франс придется носить защитную маску на отдельных улицах и в определенных районах Парижа и пригородов

Нововведение вступит в силу с 8:00 в понедельник, 10 августа. Под его действие будут подпадать также дети в возрасте 11 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Такие предписания распространяться на самых многолюдных районы и улицы города, заверили в полиции.

Власти обещают вскоре обнародовать список с улицами и кварталами, где будут действовать новые правила.

"Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса в регионе", - объясняют в полиции.

В городском полицейском управлении Парижа также добавили, что в настоящее время в городе и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования коронавируса. Особенно пораженной является возрастная категория от 20 до 30 лет.

  • По последним открытыми данным, во Франции насчитывается 235 208 случаев заражения COVID-19.
  • Из них умерло - 30 327осиб, выздоровели - 82968, сейчас активно болеет - 121913.

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