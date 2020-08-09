В отдельных частях Парижа внедрено обязательное ношение маски
Нововведение вступит в силу с 8:00 в понедельник, 10 августа. Под его действие будут подпадать также дети в возрасте 11 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Такие предписания распространяться на самых многолюдных районы и улицы города, заверили в полиции.
Власти обещают вскоре обнародовать список с улицами и кварталами, где будут действовать новые правила.
"Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса в регионе", - объясняют в полиции.
В городском полицейском управлении Парижа также добавили, что в настоящее время в городе и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования коронавируса. Особенно пораженной является возрастная категория от 20 до 30 лет.
- По последним открытыми данным, во Франции насчитывается 235 208 случаев заражения COVID-19.
- Из них умерло - 30 327осиб, выздоровели - 82968, сейчас активно болеет - 121913.
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