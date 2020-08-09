В отдельных частях Парижа внедрено обязательное ношение маски

9 августа, 2020, 08:29

Начиная с понедельника, 10 августа 2020 года, жителям и гостям французской столицы, а также столичного региона Иль-де-Франс придется носить защитную маску на отдельных улицах и в определенных районах Парижа и пригородов

Нововведение вступит в силу с 8:00 в понедельник, 10 августа. Под его действие будут подпадать также дети в возрасте 11 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Такие предписания распространяться на самых многолюдных районы и улицы города, заверили в полиции.

Власти обещают вскоре обнародовать список с улицами и кварталами, где будут действовать новые правила.

"Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса в регионе", - объясняют в полиции.

В городском полицейском управлении Парижа также добавили, что в настоящее время в городе и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования коронавируса. Особенно пораженной является возрастная категория от 20 до 30 лет.

По последним открытыми данным, во Франции насчитывается 235 208 случаев заражения COVID-19.

Из них умерло - 30 327осиб, выздоровели - 82968, сейчас активно болеет - 121913.

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