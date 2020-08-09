В оккупированном Севастополе возмущены крысами на пляже

9 августа, 2020, 14:09

Отдых супружеской пары севастопольцев на пляже парка Победы в Севастополе затмило семейство крыс. Грызуны прятались под деревянным парапетом, а с наступлением сумерек решили выбраться наружу

О таком случае, который произошел с ней лично и с ее мужем, заявила жительница Севастополя Наталья Голубева, передает Еспресо.TV со ссылкой на информресурс All Crimea.

"Недавно, как обычно, пришли в Парк Победы вечером посмотреть на закат, на второй пляж, если считать от спасательной станции и сели на деревянный парапетик", - говорит женщина.

По ее словам, примерно за полчаса из-под этого парапета выбралось целое семейство крыс, которое стало прогуливаться по пляжу.

"Мы поняли, что они под этой штукой просто живут, - сделала вывод Голубева и задалась вопросом, что можно сделать. - отравили или что ... Этого не должно быть на пляже".

Женщина горожан и гостей города, такое явление можно встретить на городских пляжах.

"Это страшно противно было наблюдать", - поделилась впечатлением Наталья и попросила посетителей мест отдыха не оставлять и не разбрасывать еду на пляжах, которая привлекает грызунов.

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