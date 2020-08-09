В ночной аварии на трассе Киев-Чоп погиб молодой человек

9 августа, 2020, 11:11

Полицейские устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Ровенском районе

Сообщение о смертельной дорожно-транспортном происшествии на объездной автодороги "Киев-Чоп" вблизи села Большая Омеляна в полицию поступило сегодня, 9 августа, в половине четвертого утра, сообщили "Эспрессо. Захид" в полиции Ровенской области.

Правоохранители установили, что 25-летний водитель "Mercedes-Benz Sprinter", житель Закарпатской области, совершил наезд на пешехода, который как раз был на проезжей части дороги. По словам водителя, мужчина шел во встречном направлении.





Личность погибшего устанавливают полицейские. На вид ему примерно 25 лет, волосы темно-русые. Одет в голубую рубашку с вертикальной белой полосой и синие джинсы.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Машину поместили на спецплощадку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв, однако у него все же отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.