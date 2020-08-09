 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ночной аварии на трассе Киев-Чоп погиб молодой человек

В ночной аварии на трассе Киев-Чоп погиб молодой человек

Полицейские устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Ровенском районе

Сообщение о смертельной дорожно-транспортном происшествии на объездной автодороги "Киев-Чоп" вблизи села Большая Омеляна в полицию поступило сегодня, 9 августа, в половине четвертого утра, сообщили "Эспрессо. Захид" в полиции Ровенской области.

Правоохранители установили, что 25-летний водитель "Mercedes-Benz Sprinter", житель Закарпатской области, совершил наезд на пешехода, который как раз был на проезжей части дороги. По словам водителя, мужчина шел во встречном направлении.

null

Личность погибшего устанавливают полицейские. На вид ему примерно 25 лет, волосы темно-русые. Одет в голубую рубашку с вертикальной белой полосой и синие джинсы.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Машину поместили на спецплощадку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв, однако у него все же отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать