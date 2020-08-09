В Минске автозак въехал в толпу. Одного человека забрали в реанимацию

9 августа, 2020, 23:52

Во время столкновений протестующих с милицией серьезно пострадал мужчина

Это произошло вследствие того, что автозак въехал в скопление протестующих, передает Еспресо.TV .

По словам очевидцев, описывающих увиденное в соцсетях, это было похоже на умышленную действие.

Больше подробностей рассказывает TUT.by .

"На проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к ней сразу подбежали. Но стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей . Толпа кричит "Убийцы!", - говорится в сообщении.

По данным независимого белорусского телевизионного канала Белсат , который вещает из Польши, пострадавшему около 30 лет.

В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси произошло основное голосования на очередных президентских выборах.

При этом власти всячески поощряла голосовать досрочно, начиная со вторника, 4 августа.

ЦИК сообщила о более чем 40% досрочной явки. За счет этого, по мнению ряда экспертов, могли произойти фальсификации.

По предварительным данным государственного экзит-пола Лукашенко набрал 79,7%, Тихановська - 6,8%.

Независимые опросы утверждают обратное: Тихановська - 65-70%, Лукашенко -15-16%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb