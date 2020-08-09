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Espreso.tvМирВ Минске автозак въехал в толпу. Одного человека забрали в реанимацию

В Минске автозак въехал в толпу. Одного человека забрали в реанимацию

Во время столкновений протестующих с милицией серьезно пострадал мужчина

Это произошло вследствие того, что автозак въехал в скопление протестующих, передает Еспресо.TV .

По словам очевидцев, описывающих увиденное в соцсетях, это было похоже на умышленную действие.

Больше подробностей рассказывает TUT.by .

"На проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к ней сразу подбежали. Но стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей . Толпа кричит "Убийцы!", - говорится в сообщении.

По данным независимого белорусского телевизионного канала Белсат , который вещает из Польши, пострадавшему около 30 лет.

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