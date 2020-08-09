В центре Львова заработал драйвовый "блошиный" рынок

9 августа, 2020, 15:39

После карантинного отпуска Ламповый Тлум&Крам вернулся в новом формате

Сегодня львовская городская Ратуша впервые приютила в своем внутреннем дворике "блошиный" рынок: здесь развернут Ламповый Тлум&Крам (винтаж, антиквариат, старина), который вернулся в город после вынужденного карантина в обновленном формате.

Как рассказала "Еспресо.Захид" соучредитель Тлум&Крам Катерина Ковалюк, впервые они с ее родной сестрой Дарой Бурко организовали такой однодневный рынок два года назад среди близких людей ко дню рождения своей подруги. Вдруг оказалось, что идея востребована и дарит присутствующим немало ярких и красивых эмоций. В октябре прошлого года сестры организовали винтажный базарчик уже с участием всех, кто откликнулся на их публичное приглашение, в старом трамвайном депо Львова, и с тех пор вели его здесь ежемесячно. До марта, когда были введены вынужденные ограничения, произошло шесть таких мероприятий. И это впервые Тлум&Крам проходит на рынке.

"С идеей организовать что-то подобное в центральной части города мы носились еще в карантин, и даже написали проект, чтобы получить какую-то поддержку. Хотели хотя бы на день завернуть площадь Рынок в такую "блошиную" торговлю, - говорит Катерина Ковалюк. - Ведь не просто созываем тех, кто хочет что-то интересное продать и купить, а думаем над тем, как сделать действо легким и атмосферным, соответственно организуя пространство - тепло, свет, живую музыку, пообщаться за кофе. На наш взгляд, Львову, который всегда был на пересечении торговых и других путей, такие атмосферные события очень подходят".

Примечательно, что впервые, из-за карантина, Тлум&Крам минимизировал продажу интересной одежды, вместо этого сделав акцент на предметах украинской старины (например, здесь продают украинские скрыни из Прикарпатья, старинные детские игрушки и т.д.), на винтаже и антикварных вещах.

Как стоит внимания и то, что с самого начала Tlum&Kram является территорией добрых дел. В частности, в это воскресенье организаторы, участники и посетители собирают средства на лечение львовянина Юрия Рудзинского, который борется с лейкемией.