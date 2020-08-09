В белорусском городе Барановичи тысячи жителей идут захватывать исполком, - Радио Свобода

9 августа, 2020, 23:22

В 180-тысячном городе Барановичи Брестской области, на западе Беларуси, тысячи жителей двинулись колонной к зданию исполкома, чтобы подчинить себе местную власть

Милиция пытается разогнать их светошумовыми гранатами, передает Еспресо.TV со ссылкой на прямой эфир белорусской службы Радио Свобода.

Имеют место задержания.

Источником этой информации названы журналисты местной газеты Intex-Press, чей сайт, как и страницы многих других белорусских ресурсов, пока не работает.

Справка

В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси произошло основное голосования на очередных президентских выборах.

При этом власти всячески поощряли голосовать досрочно, начиная со вторника, 4 августа.

ЦИК сообщила о более чем 40% досрочной явки. За счет этого, по мнению ряда экспертов, могли произойти фальсификации.

По предварительным данным государственного экзит-пола Лукашенко набрал 79,7%, Тихановская - 6,8%.

Независимые опросы утверждают обратное: Лукашенко - 65-70%, Тихановская - 15-16%.

Напомним, что установление контроля над местными исполкомами и даже переизбрание их глав в случае масштабной фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента Александра Лукашенко входит в "Плана" Б ", текст которого накануне было распространен белорусской оппозицией в соцсетях.

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