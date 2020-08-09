В белорусском городе Барановичи тысячи жителей идут захватывать исполком, - Радио Свобода
Милиция пытается разогнать их светошумовыми гранатами, передает Еспресо.TV со ссылкой на прямой эфир белорусской службы Радио Свобода.
Имеют место задержания.
Источником этой информации названы журналисты местной газеты Intex-Press, чей сайт, как и страницы многих других белорусских ресурсов, пока не работает.
Справка
В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси произошло основное голосования на очередных президентских выборах.
При этом власти всячески поощряли голосовать досрочно, начиная со вторника, 4 августа.
ЦИК сообщила о более чем 40% досрочной явки. За счет этого, по мнению ряда экспертов, могли произойти фальсификации.
По предварительным данным государственного экзит-пола Лукашенко набрал 79,7%, Тихановская - 6,8%.
Независимые опросы утверждают обратное: Лукашенко - 65-70%, Тихановская - 15-16%.
- Напомним, что установление контроля над местными исполкомами и даже переизбрание их глав в случае масштабной фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента Александра Лукашенко входит в "Плана" Б ", текст которого накануне было распространен белорусской оппозицией в соцсетях.
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