Силовики везут в Минск рулоны металлической сетки и заправляют водометы

9 августа, 2020, 16:46

На подъездах к Минску замечен автотранспорт с милицией и внутренними войсками

Об этом сообщает популярный белорусский телеграмм-канал Nexta Live, передает Еспресо.TV.

Кроме того, на трассах видны милицейские машины с грузовыми прицепами, заполненными свернутой в рулоны металлической сеткой.

Есть и фотофакт о том, что сейчас происходит в военной части спецназа, расположенной в минском пригороде Уручье.

"Власть трусливо готовится к разгону мирных граждан. На фото:

1. Слева водой заправляется водомет.

2. Никогда на территории полка не было столько личного автотранспорта.

3. Справа на стоянке готовые к выезду объекты.

4. В центре несколько автозаков, которые готовятся к выезду".

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