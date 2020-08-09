Силовики везут в Минск рулоны металлической сетки и заправляют водометы
Об этом сообщает популярный белорусский телеграмм-канал Nexta Live, передает Еспресо.TV.
Кроме того, на трассах видны милицейские машины с грузовыми прицепами, заполненными свернутой в рулоны металлической сеткой.
Есть и фотофакт о том, что сейчас происходит в военной части спецназа, расположенной в минском пригороде Уручье.
"Власть трусливо готовится к разгону мирных граждан. На фото:
1. Слева водой заправляется водомет.
2. Никогда на территории полка не было столько личного автотранспорта.
3. Справа на стоянке готовые к выезду объекты.
4. В центре несколько автозаков, которые готовятся к выезду".
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