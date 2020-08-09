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Espreso.tvМирСтало известно, когда ЦИК Беларуси объявит официальные результаты президентских выборов

Стало известно, когда ЦИК Беларуси объявит официальные результаты президентских выборов


фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить официальные результаты президентских выборов 14 августа

Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" .

По ее словам предварительные результаты будут объявлены 10 августа, а итоговые - 14 августа.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.

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