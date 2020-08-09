Стало известно, когда ЦИК Беларуси объявит официальные результаты президентских выборов
9 августа, 2020, 22:48
Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить официальные результаты президентских выборов 14 августа
Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" .
По ее словам предварительные результаты будут объявлены 10 августа, а итоговые - 14 августа.
"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.
- Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.
- Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"
- В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах
- В столице Беларуси начались столкновения протестующих с силовиками, которые пытались задержать демонстрантов.
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