Стало известно, когда ЦИК Беларуси объявит официальные результаты президентских выборов

9 августа, 2020, 22:48

Центральная избирательная комиссия Беларуси планирует объявить официальные результаты президентских выборов 14 августа

Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" .

По ее словам предварительные результаты будут объявлены 10 августа, а итоговые - 14 августа.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.

Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.

Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16% . ЦИК назвал их "фальшивками"

В центре Минска силовики начали задерживать людей, которые вышли на улицы после голосования на президентских выборах

В столице Беларуси начались столкновения протестующих с силовиками, которые пытались задержать демонстрантов.

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