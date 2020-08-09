С начала года от укусов змей пострадали 36 украинцев
9 августа, 2020, 14:37
Начиная с 1 января 2020 года, в Украине 36 человек пострадали от укусов змей. Из них шестеро - дети
Больше всего пострадавших зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года 125 человек пострадали от укусов змей. Из них 29 - дети.
Как отмечается, летальных случаев от укусов змей в 2019 году и в течение семи месяцев 2020 не было.
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