"Заблокировать здание местного исполкома". Противники Лукашенко обнародовали "план "Б" в регионах
Он содержится в программной статье "План "Б", обнародованной на телеграмм-канале NEXTA, который ведет штаб обьеданои оппозиции, передает Еспресо.TV .
Речь идет о действиях в регионах Республики Беларусь.
"Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа - силовиков там просто не хватит", - отмечается в материале.
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"Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у председателя этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также требовать от центральной власти проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с нее до тех пор, пока ваши требования не будут исполнены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа. А если площадь будет перекрыта, то все еще проще - направляйтесь прямо в дом чиновника", - поясняется в обращении.
Справка
Неизменному с 1994 года правителю страны Александру Лукашенко, который выдвигается уже в шестой раз, противостоит жена политзаключенного Светлана Тихановская.
После того как ее муж, Сергей Тихановский, был снят с выборов на стадии сбора подписей и арестован вместе с другими лидерами оппозиции, объединенный антипрезидентский штаб принял решение о регистрации Светланы в качестве единого кандидата в противовес Лукашенко.
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Этот сценарий предполагает, что в ближайшие 5-6 месяцев после победы - тогда уже в статусе президента - Тихановская обеспечит проведение свободных, честных, демократических выборов, после чего сложит полномочия в пользу нового главы государства.
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