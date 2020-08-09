"Требовал дать мне пожизненное заключение". Стерненко рассказал о роли в его деле назначенного заместителем руководителя Офиса президента Татарова

9 августа, 2020, 13:46

Татаров и Захарченко на брифинге в МВД

Новоназначенный Владимиром Зеленским заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров принимал активное участие в уголовном деле против одесского общественного активиста, бывшего председателя местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко

Об этом сам Стерненко заявил 9 августа 2020 у себя в Telegram "и, передает Еспресо.TV .

"(Татаров - ред.) лично представлял жену моего нападающего Кузнецова, отрицал факт нападения на меня и требовал дать мне подозрение по квалификации, которая предусматривает пожизненное заключение", - отмечает активист.

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"Таким образом, Татаров по просьбе Портнова вписался за наемного титушку и вступился не только за него, но и за заказчика покушения на меня. Настоящий профи с высокими моральными качествами, как и говорил Зеленский", - отмечает Стерненко.

5 августа Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление.

Во время событий Евромайдана Татаров работал в должности начальника Главного следственного управления МВД.

Семьи Небесной Сотни назвали назначение подопечного министра внутренних дел времен Майдана Захарченко Татарова утверждением пророссийского реванша и надругательством над памятью погибших .

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