"Бавария" разгромила "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В первом матче "Бавария" победила "Челси" 3:0. В ответной игре мюнхенцы удержали преимущество.
Немецкий клуб на 10-й минуте вывел вперед Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. На 24-й минуте преимущество "Баварии" увеличил Иван Перишич.
Лондонцы сократили отставание на 44-й минуте усилиями Тамми Эбрахам.
Однако это не спасло их от поражения. На 76-й минуте забил полузащитник мюнхенцев Корентен Толиссо. А на 84-й минуте дубль сделал Левандовски.
"Бавария" победила "Челси" 4:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с испанской "Барселоной".
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
8 августа
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 4: 1
Голы: Левандовски, 10 (пен.), 84, Перишич, 24 Толиссо, 76 - Эбрахам, 44
Первый матч - 3:0
- Напомним, в другом матче субботы "Барселона" на своем поле победила "Наполи" .
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