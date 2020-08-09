 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Бавария" разгромила "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Бавария" разгромила "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Немецкая "Бавария" разгромила английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В первом матче "Бавария" победила "Челси" 3:0. В ответной игре мюнхенцы удержали преимущество.

Немецкий клуб на 10-й минуте вывел вперед Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. На 24-й минуте преимущество "Баварии" увеличил Иван Перишич.

Лондонцы сократили отставание на 44-й минуте усилиями Тамми Эбрахам.

Однако это не спасло их от поражения. На 76-й минуте забил полузащитник мюнхенцев Корентен Толиссо. А на 84-й минуте дубль сделал Левандовски.

"Бавария" победила "Челси" 4:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с испанской "Барселоной".

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

8 августа

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 4: 1

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 84, Перишич, 24 Толиссо, 76 - Эбрахам, 44

Первый матч - 3:0

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать