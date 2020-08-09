"Бавария" разгромила "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

9 августа, 2020, 00:12

Немецкая "Бавария" разгромила английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В первом матче "Бавария" победила "Челси" 3:0. В ответной игре мюнхенцы удержали преимущество.

Немецкий клуб на 10-й минуте вывел вперед Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. На 24-й минуте преимущество "Баварии" увеличил Иван Перишич.

Лондонцы сократили отставание на 44-й минуте усилиями Тамми Эбрахам.

Однако это не спасло их от поражения. На 76-й минуте забил полузащитник мюнхенцев Корентен Толиссо. А на 84-й минуте дубль сделал Левандовски.

"Бавария" победила "Челси" 4:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с испанской "Барселоной".

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

8 августа

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 4: 1

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 84, Перишич, 24 Толиссо, 76 - Эбрахам, 44

Первый матч - 3:0

Напомним, в другом матче субботы "Барселона" на своем поле победила "Наполи" .

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