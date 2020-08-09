Основатель "Дизель шоу" рассказал, как его хотели "использовать" в политике
Об этом он заявил в интервью одесской интернетгазети Думская.net , передает Еспресо.TV .
"Предложения были. Я встречался с двумя группами людей, которые обо мне практически все знали. У кого-то была мысль использовать меня в своих политических целях. Да, там сумасшедшие бабки, которые очень сложно заработать по-честному".
"Я снимаюсь каждый день в массе проектов, но я все равно не смогу заработать таких денег. Но я занимаюсь тем, что приносит удовольствие мне и людям. Я вижу результат, и я считаю это своей миссией, моей и всей нашей команды. Как только я займусь чем-то другим, на что я не задуман Создателем, все интересное в моей жизни закончится... Я не хочу этим заниматься", - пояснил руководитель" Дизель шоу ".
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