Названы причины, по которым Путин не пойдет на прямое военное вмешательство в Беларусь

9 августа, 2020, 10:23

В случае вероятного вооруженного противостояния с Беларусью президенту РФ Владимиру Путину потребовалась бы "маленькая победоносная война", но такой она не будет

Об этом российский политог Дмитрий Орешкин заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"В Беларуси Лукашенко, во-первых, этого ждет. Он давно этого ждет. Он к этому готовится. Т.е. это не будет неожиданный ход с козырем в кармане, как было с Крымом.

Во-вторых, там нет российской военной базы. Не зря Лукашенко сопротивлялся авиационным военным базам, которые хотел заставить его сделать Путин.

В-третьих, там нет раскола элит. И нет переориентации, нет значительных элитных граждан, которые хотели бы работать с Путиным. Когда Путин разыгрывал Крым, у него было несколько фигур", - изложил свои соображения Орешкин.

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И, самое главное, добавил эксперт, эта война не будет для России ни "победной", ни "маленькой".

"У Путина было три сплеска популярности. И все три связаны с войнами - Чеченская война, Грузинская война, Украинская война. Но это были войны, которые пропаганда смогла преподнести как "маленькие" и "победоносные". Теперь ни (новая - ред.) Украинская, ни Белорусская война ни "маленькой", ни "победоносной" не будет. Она будет очень мучительной, кровавой и проиграшной для путинского режима", - пояснил Орешкин.

Напомним, некоторые обозреватели выражают беспокойство, что в случае возможных беспорядков на фоне президентских выборов в Беларуси Россия может вмешаться во внутренние события этой страны подобно тому, как это имело место во время Евромайдана в Украине.

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