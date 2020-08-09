На Прикарпатье разоблачили братьев-наркоплантаторов

9 августа, 2020, 11:52

Жители Кольского района дома выращивали коноплю и хранили взрывчатку

Во время обыска квартиры двух братьев из села Завий Кольского района полицейские Ивано-Франковской области обнаружили насаждения конопли, взрывчатые вещества и боеприпасы. По этим фактам начаты уголовные производства.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Запад".

Как отмечают полицейские, во время обыска дома у 32-летнего и 33-летнего мужчин обнаружили и изъяли почти 300 штук растений конопли, которые росли на приусадебном участке, а в доме - кордитовий порох, магазин к пулемету Калашникова, патрон калибра 5х45 мм и пакет метательного заряда. Все изъятое направлено на экспертизу.









Полицейские добавляют, что раньше мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

По факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.