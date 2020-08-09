 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье разоблачили братьев-наркоплантаторов

На Прикарпатье разоблачили братьев-наркоплантаторов


фото: Поліція Івано-Франківської області
Жители Кольского района дома выращивали коноплю и хранили взрывчатку

Во время обыска квартиры двух братьев из села Завий Кольского района полицейские Ивано-Франковской области обнаружили насаждения конопли, взрывчатые вещества и боеприпасы. По этим фактам начаты уголовные производства.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Запад".

Как отмечают полицейские, во время обыска дома у 32-летнего и 33-летнего мужчин обнаружили и изъяли почти 300 штук растений конопли, которые росли на приусадебном участке, а в доме - кордитовий порох, магазин к пулемету Калашникова, патрон калибра 5х45 мм и пакет метательного заряда. Все изъятое направлено на экспертизу.

null

null

null Полицейские добавляют, что раньше мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

По факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать