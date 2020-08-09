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Espreso.tvКультураНа Прикарпатье открыли музей истории и древностей

На Прикарпатье открыли музей истории и древностей


фото: Руслана Шишкіна
Одна из экспозиций музея включает экспонаты, привезенные с Революции Достоинства

Сегодня, 9 августа, в селе Татарове Яремчанского городского совета состоялось открытие Музея истории и древностей. Как сообщил сельский голова Татарова Олег Дземьюк, сразу же после праздничной литургии состоялось освящение музея, передает "Еспресо.Захид".

null Музей разместился в двух небольших комнатах сельского Дома культуры. В экспозиции музея немало раритетных вещей: вышиванок, одежды, обуви, орудий труда и ретро-фотографий Татарова, отмечает председатель.

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Олег Дземьюк также добавил, что одна из экспозиций непосредственно составленная из экспонатов, которые участники Революции Достоинства из Татарова привезли с Майдана Незалежности в Киеве.

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