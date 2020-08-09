На Львовщине за вечер субботы двое мотоциклистов погибли в ДТП

9 августа, 2020, 11:35

Одному из них было 24 года. Личность другого еще не установили

Так, около 19:00 8 августа водитель мотоцикла "Спарк" на автодороге между населенными пунктами Ямное и Великоселки Каменка-Бугского района въехал в припаркованный автомобиль "Опель Виваро". В результате удара парень скончался в карете "скорой" помощи по дороге в больницу, сообщили "Эспрессо. Запад" в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что погибший - житель села Виров Каменка-Бугского района, 1996 года рождения. Отмечается, что водитель превысил скорость и не справился с управлением. Вместе с ним на мотоцикле ехал еще пассажир - 19-летний житель села Стрептов. Его с трамва грудной клетки госпитализирован в Каменка-Бугской больницы.

Кроме того, ночью 9 августа произошла еще одна смертельная ДТП с мотоциклистом. Около 1:40 в с. Демня Николаевского района водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в бордюр. Мотоциклист погиб на месте происшествия. Его лицо и все обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.