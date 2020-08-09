На Говерле спасли 6 туристов
Подробности со ссылкой на пресс-службу ГСЧС рассказывает Еспресо.TV .
8 августа в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Говерла по "зеленому маршруту" в составе группы туристов (25 человек из города Луцк), в районе Малой Говерлы стало плохо одному из туристов 1972 года, нужна помощь в транспортировке его к подножию горы.
В 12:50 для проведения аварийно-спасательных работ направлены спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения, пост Заросляк (4 человека). Сообщено медицинских работников. В 13:45 спасатели прибыли к потерпевшему, состояние удовлетворительное. В 15:20 осуществлена его сопровождение до спортивной базы "Заросляк".
Кроме того, в течение дня к спасателям из Ворохты поступило еще 5 обращений от туристов по оказанию помощи при сходе с горы Говерла, в связи с ухудшением состояния здоровья и плохим самочувствием. Всем им была оказана необходимая помощь.
Сейчас состояние всех туристов удовлетворительное.
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