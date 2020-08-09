Милиция перекрыла вход на центральные площади Минска
9 августа, 2020, 20:15
Вечером в воскресенье, 9 августа 2020 года, силовиками перекрыты подходы к площадям Независимости и Октябрьской в центре Минска
Об этом со ссылкой на TUT.by передает Еспресо.TV .
В центре транспорт останавливается не на всех остановках.
"Силовики дежурят в метро, в подземку пропускают и выпускают избирательно", - говорится в сообщении.
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