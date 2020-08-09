Милиция перекрыла вход на центральные площади Минска

9 августа, 2020, 20:15

Вечером в воскресенье, 9 августа 2020 года, силовиками перекрыты подходы к площадям Независимости и Октябрьской в центре Минска

Об этом со ссылкой на TUT.by передает Еспресо.TV .

В центре транспорт останавливается не на всех остановках.

"Силовики дежурят в метро, в подземку пропускают и выпускают избирательно", - говорится в сообщении.

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