Коронавирус на Львовщине: еще 125 больных в сутки и вспышка COVID-19 после громкой свадьбы

9 августа, 2020, 10:07

За минувшие сутки на Львовщине еще 125 человек заразились коронавирусом

На утро 9 августа во Львове и Львовской области подтверждено 10851 случай инфицирования коронавируса, из них 302 - летальные (три человека умерли за последние сутки). За вчера лабораторные центры провели 1211 ПЦР-тестов, 125 из которых - положительные, передает "Эспрессо. Захид".

Львовян среди новых больных - 45. Остальные - жители сел и городов области. Многие люди ожидают результатов своего ПЦР-теста. Так, на утро воскресенья остаток проб в холодильнике - 1404.

Активных больных состоянию на сейчас - 7625 человек. В то же время 2924 пациенты выздоровели. 18 человек преодолели болезнь за последние сутки.

Однако, несмотря на то, что Львовщина остается в оранжевой эпидемиологической зоне, жители продолжают пренебрегать карантином. Так, как сообщила главная епидемиологиня Львовщины Наталия Тимко, массовый вспышка COVID-19 cтався во время празднования громкой свадьбы. На свадьбе присутствовали 130 человек. А именно свадьба состоялась в последнюю неделю июля, отметила Наталья Тимко. Через четыре дня заболели несколько родственников жениха. "Думали, что простудились через кондиционер. Далее, некоторые семьи невесты. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают реестуватися и среди гостей и их семей", - отметила медик.

Напомним, завтра, 10 августа, Польское консульство приостанавливает работу во Львове из-за высокой эпидемиологической ситуации в городе.

Добавим, сегодня утром в больницах Львовской области 1247 человек. 100 из них в реанимации, 28 на аппарате ИВЛ. Ежедневно увеличивается количество людей, чья жизнь забрал коронавирус. Поэтому придерживаться простых правил, отмечает епидемиологиня, - наш долг.

Отметим, по Украине за сутки добавилось еще 1199 человек , инфицированных коронавирусом.