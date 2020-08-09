Королевскую бригаду признали лучшей в зоне ООС в июле
По результатам служебно-боевой деятельности в июле 2020 года среди военных частей, участвующих в операции Объединенных сил, первое место заняла именно 24-я бригада, - говорится на странице бригады в фейсбуке, передает "Еспресо.Захид".
"На более чем 400-километровой линии фронта лучшей признана 24 ОМБр имени короля Данила. Королевские пехотинцы продолжают соответствовать статусу победителей. Этот высокий результат является достижением всего нашего коллектива: от солдата до офицера", - отмечают в Королевской бригаде.
Отметим, 24 Отдельная механизированная бригада имени короля Данила базируется в городе Яворив Львовской области. С начала российской агрессии в 2014 году части бригады участвуют на многих направлениях войны на востоке Украины.
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