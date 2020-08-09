Экс-футболист "Шахтера" объявил, что покидает "Челси"

9 августа, 2020, 21:52

Бывший полузащитник "Шахтера", бразилец Виллиан, заявил, что уходит из английского "Челси"

Об этом он сообщил в twitter.

В обращении к болельщикам "Челси" Виллиан назвал семь лет, проведенных в "Челси", прекрасными.

"Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от "Челси", был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это - лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без печальных. Были трофеи. Очень насыщенный период. Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я выигрывал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке "Челси", - написал Виллиан.

В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d - Willian (@ willianborges88) August 9, 2020

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