Экс-футболист "Шахтера" объявил, что покидает "Челси"
Об этом он сообщил в twitter.
В обращении к болельщикам "Челси" Виллиан назвал семь лет, проведенных в "Челси", прекрасными.
"Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от "Челси", был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это - лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без печальных. Были трофеи. Очень насыщенный период. Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я выигрывал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке "Челси", - написал Виллиан.
В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d- Willian (@ willianborges88) August 9, 2020
- 3 августа Виллиан отказался подписывать новый контракт с "Челси".
- 5 августа лондонский "Арсенал" сделал предложение Виллиану.
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